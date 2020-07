Condividi Pin 0 Condivisioni

Santa Severa: ecco il calendario della lunga rassegna Sere d’estate al castello

Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, dopo l’inaugurazione del 1 luglio apre al pubblico dal 2 luglio fino ‪al 30 agosto ospitando la quattordicesima edizione della rassegna Sere d’estate al Castello del Caffeina Festival. A 40 chilometri da Roma, una festa in riva al mare in compagnia di grandi nomi del mondo della politica, della cultura, dello spettacolo e del teatro.

Il complesso monumentale per due mesi accoglierà un ricco cartellone di appuntamenti per grandi e piccini con la regia di Caffeina Group e Carramusa Group e con la media partnership de Il Fatto Quotidiano. Sono tanti i nomi che comporranno il programma del festival ‪2020 tra cui Enrico Mentana, Giancarlo de Cataldo, Giampiero Mughini, Corrado Formigli, Paolo Crepet, Marco Travaglio, Stefano Feltri, Vittorio Sgarbi e anche importanti protagonisti del teatro e del cinema, come Moni Ovadia, Francesco Montanari, Michela Andreozzi, Alessandro Haber, Michele Placido, Mariano Rigillo, Iaia Forte e Sergio Rubini: ospiti d’eccezione già nei primissimi giorni con Diego “Zoro” Bianchi il 4 luglio e Peppe Servillo con Mario Incudine il 12 luglio nello spettacolo “A sud del sud dei santi”.

Ma ci sarà anche la musica a rallegrare le Sere d’estate al castello con Niccolò Fabi, Danilo Rea, gli Hotel Supramonte, Marco Morandi e tanto teatro anche per i più piccoli come di consueto nella storia di Caffeina, con gli spettacoli di teatro ragazzi curati dalla compagnia Teatro Viola che vedranno protagonisti il Teatro Verde di Roma e l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata di Jesi.

Il progetto Sere d’estate al Castello è stato selezionato da LAZIOcrea per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi.

Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti in un sito inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica oltre all’Ostello aperto tutto l’anno nelle strutture del maniero.

I grandi spazi e i giardini vista mare in cui sarà allestito il parterre garantiscono il pieno rispetto delle normative vigenti in tema di prevenzione e protezione, attenti alla sicurezza di ospiti, maestranze dello spettacolo e artisti.

Ecco il programma completo: