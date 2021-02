Share Pin 17 Condivisioni

Era un’operazione di cui si parlava da anni, ma ora sono stati delimitati gli stalli e sono state installate delle macchine per il pagamento dei posti auto

Santa Severa, attrezzato il parcheggio davanti al Castello –

Il parcheggio del Castello di Santa Severa è stato attrezzato.

Basta recarsi sul posto per trovare, per ora dietro una rete, terra battuta di fresco, stalli delimitati da staccionate e un box in muratura con macchinari molto simili a quelli dei parcheggi coperti a pagamento.

Per ora l’accesso è interdetto e non sembrano presenti indicazioni sulle future modalità d’accesso.

In estate non è raro dover pagare per poter parcheggiare nello spiazzo antistante il borgo.

La stessa area, quando resta incustodita, è presa d’assalto e, non di rado, è occupata in modo casuale e selvaggio.