Martedì 22 settembre, alle 20.30, l’incontro al 5/8 Bistrot con Cristina Michetelli e Michela Califano. Lucia Gaglione annuncia anche l’avvio di uno sportello tecnico-legale gratuito

Santa Marinella, Zingaretti e Leodori alla “Pastasciutta democratica” del Pd

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa chiama a raccolta iscritti, simpatizzanti e cittadini per la “Pastasciutta democratica: visione, proposte e azione politica”. L’appuntamento è fissato per martedì 22 settembre, alle 20.30, al 5/8 Bistrot di via Milano 6, a Santa Marinella. All’incontro parteciperanno Nicola Zingaretti, capo della delegazione del Pd al Parlamento europeo, Daniele Leodori, segretario regionale del Pd Lazio, Cristina Michetelli, delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, e Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio. Introdurrà e coordinerà la serata Lucia Gaglione, segretaria del Circolo Pd di Santa Marinella.

Il confronto partirà dall’azione politica sviluppata ai diversi livelli istituzionali e collegherà le istanze locali alle scelte regionali e nazionali. Al centro della discussione ci saranno la sanità pubblica, il lavoro, i diritti e il rilancio del Paese. L’obiettivo è ascoltare i bisogni della comunità e allargare la partecipazione in vista delle prossime sfide elettorali.

Lucia Gaglione ha dichiarato che “In questi mesi il nostro circolo è cresciuto, nuove persone si sono avvicinate al partito scegliendo di impegnarsi in prima persona e di mettere a disposizione le proprie competenze. Ringrazio i nuovi iscritti, in particolare Alessandro Bonifazi e Federico Barlafante, che entrano a far parte dello staff di segreteria per dare un contributo fondamentale alla nostra azione politica sul territorio”.

La segretaria del circolo annuncia anche una nuova iniziativa: “Proprio per questo parte subito lo sportello tecnico-legale gratuito per l’orientamento su questioni burocratiche ed edilizie: la dimostrazione concreta che la politica è utile solo quando sa ascoltare e risolvere i problemi reali dei cittadini”. La Pastasciutta democratica offrirà infine la possibilità di rinnovare la tessera del Pd per il 2026 oppure di iscriversi al partito.