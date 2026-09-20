Ladispoli: procedono i lavori del piazzale di Palazzo Falcone

Procede a pieno ritmo il piano di rigenerazione e valorizzazione urbana nel cuore di Ladispoli. Sono infatti ufficialmente partiti, e stanno proseguendo a ritmo serrato, i lavori di riqualificazione che interessano il piazzale di Palazzo Falcone, il parcheggio adiacente e l’area di sosta situata sul retro della sede comunale.

L’intervento mira a restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico profondamente rinnovato: più decoroso, sicuro, funzionale e fruibile per tutti. L’opera rientra in un disegno più ampio di modernizzazione delle infrastrutture e degli spazi collettivi della città.

I numeri del progetto

L’operazione comporta un investimento economico complessivo pari a 500 mila euro, di cui 380 mila euro destinati alla copertura diretta dei lavori di cantiere.

La sostenibilità finanziaria del progetto è frutto della collaborazione istituzionale tra enti:

400 mila euro provengono da un contributo erogato dalla Regione Lazio ;

provengono da un contributo erogato dalla ; La restante quota è stata coperta con fondi propri dall’Amministrazione comunale.

Stato dei lavori

Il cantiere è attualmente pienamente operativo. Le lavorazioni stanno rispettando la tabella di marcia prevista dal cronoprogramma, con l’obiettivo di terminare gli interventi nei tempi stabiliti e restituire quanto prima alla comunità un’area centrale completamente riqualificata.