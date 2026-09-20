Cambio al vertice della Capitaneria di porto di Ladispoli: Daniele Battaglia subentra a Christian Vitale

Passaggio di consegne alla guida della Capitaneria di porto di Ladispoli-Marina San Nicola. Dopo quattro anni dedicati alla sicurezza in mare, alla tutela dell’ambiente e al contrasto dell’abusivismo sul litorale, il comandante Cristian Vitale lascia l’incarico per assumere una nuova destinazione a Fregene.
Al suo posto subentra Daniele Battaglia, chiamato a raccogliere il testimone in un territorio a forte vocazione turistica. L’avvicendamento è stato ufficializzato al resort Riva di Palo durante una cerimonia solenne alla presenza delle autorità locali, tra cui i sindaci di Ladispoli e Cerveteri, Alessandro Grando ed Elena Gubetti, a testimonianza della forte sinergia istituzionale consolidata negli anni.