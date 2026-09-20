Chiusura notturna sulla SS698/A12 per chi proviene dal Porto di Civitavecchia: i dettagli e la viabilità alternativa

Per consentire l’esecuzione di interventi necessari al consolidamento della scarpata, sulla rete stradale e autostradale del nodo di Civitavecchia sono previste modifiche temporanee alla circolazione durante le ore notturne.
Il tratto interessato e gli orari
La misura comporterà la chiusura del ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia con direzione Roma. La limitazione sarà in vigore per il traffico proveniente dalla SS698 e dal Porto di Civitavecchia.
I lavori si svolgeranno nell’arco di una singola notte, nello specifico:
- Inizio chiusura: ore 22:00 di martedì 22 settembre 2026
- Riapertura previste: ore 06:00 di mercoledì 23 settembre 2026
Percorsi alternativi
Gli automobilisti e i veicoli commerciali diretti verso la Capitale dal bacino portuale o dalla viabilità ordinaria della SS698 dovranno utilizzare in alternativa lo svincolo di Civitavecchia Nord per l’ingresso in autostrada A12.