Il Cerveteri vola: tre vittorie su tre e primato. Pelizzi e Bezziccheri firmano la rimonta sul Pescia

Il Cerveteri non si ferma più. Tre partite, nove punti e primato in classifica per gli etruschi, che davanti a circa 250 tifosi superano il Pescia per 2-1 al termine di una gara combattuta e decisa allo scadere dalla rete di Bezziccheri.

La partita si mette inizialmente in salita per i verdeazzurri, con gli ospiti che trovano il gol del vantaggio nel primo tempo. La reazione del Cerveteri, però, non tarda ad arrivare e Pelizzi firma la rete dell’1-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa gli etruschi prendono progressivamente in mano la gara e aumentano la pressione alla ricerca del sorpasso. Mister Ranieri inserisce Bezziccheri e la scelta si rivela decisiva.

Quando la partita sembra ormai destinata al pareggio, proprio Bezziccheri trova il gol del 2-1 con una pregevole girata davanti al portiere maremmano. Una rete pesantissima, arrivata allo scadere, che fa esplodere di gioia la tribuna.

«Dedico il gol ai tifosi, sono contento per la mia seconda marcatura. È una vittoria ampiamente meritata», ha dichiarato l’attaccante etrusco al termine della partita.

Una vittoria sofferta per il Cerveteri, che soprattutto nella seconda frazione ha costruito diverse occasioni e mantenuto a lungo il controllo del gioco, riuscendo infine a trovare il premio per la pressione esercitata.

Al triplice fischio può partire la festa insieme ai circa 250 tifosi presenti sugli spalti. Il Cerveteri fa così il pieno: nove punti nelle prime tre gare e vetta della classifica. L’effetto derby continua a spingere i verdeazzurri.