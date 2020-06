Condividi Pin 30 Condivisioni

Operatori sempre a disposizione per garantire assistenza ai bagnanti e monitorare il rispetto delle prescrizioni del Dpcm

Santa Marinella, volontari schierati sulle spiagge libere

Continua il presidio delle spiagge libere da parte delle associazioni di volontariato e della protezione civile di ogni singolo comune.

Da venerdì scorso è infatti iniziata la stagione balneare. Una stagione diversa rispetto a quelle vissute fino ad oggi. Stop agli assembramenti, ombrelloni e lettini ben distanti gli uni dagli altri e vietato sostare sulla battigia oltre il tempo necessario.

Sono queste le regole che dallo scorso venerdì chi va al mare deve rispettare. A stabilirlo da un lato il governo dall'altro la Regione lazio e al centro le amministrazioni comunali. Il tutto per evitare che il covid-19 torni a propagarsi a macchia di leopardo nel Paese.

















E così i singoli comuni hanno messo in campo delle azioni per il monitoraggio delle spiagge.

A SAnta Marinella ad occuparsi del controllo e dell’assistenza ai bagnanti ci sono i vari volontari della protezione civile. Non solo quelli in forza alla PErla del Tirreno ma anche volontari provenienti da altre zone del territorio.

Presenti, infatti, in questi quattro giorni di intenso lavoro, anche i volontari dell’Avab Bracciano, insieme ai colleghi del Roe e quelli provenienti da Tolfa, i sub del nucleo sommozzatori di Santa Marinella e i volontari di Traiatella. Il tutto su richiesta del Coc della Perla del Tirreno.

Gli operatori stanno dando la loro disponibilità non solo per il mantenimento della sicurezza ma anche per cercare di far trascorrere nel modo più sereno possibile la giornata al mare ai bagnanti.