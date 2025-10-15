Santa Marinella: venerdì sciopero nazionale del comparto igiene ambientale

La Gesam informa che i servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti

La comunica l’amministrazione comunale – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa:

E’ stato proclamato per venerdì 17 ottobre uno sciopero generale nazionale che interesserà i lavoratori del comparto igiene ambientale. L’astensione dal lavoro è indetta da FP-CGIL, FIT-CISL. UIL-TRASPORTI e FIADEL del comparto pubblico e privato.

A darne comunicazione alla città, sono il sindaco Pietro Tidei e il consigliere Alessio Magliani, dopo aver ricevuto la nota dalla società Gesam, che si occupa del servizio nel territorio comunale.

In base a quanto prescritto dalla legge 146/90 e dall’accordo del 1/03/2001, la Gesam informa che i servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti, così come i servizi individuali presso utenze scolastiche, mense, ospedali, Rsa, stazioni, ferrovie e caserme. Potranno invece manifestarsi problematiche relative alla raccolta dei rifiuti nel caso in cui il personale aderirà allo sciopero.

Considerata l’impossibilità di stabilire preventivamente il livello di adesione, la regolare ripresa dei servizi di raccolta dei rifiuti sarà garantita nella giornata successiva, sabato 18 ottobre.