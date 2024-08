Santa Marinella: venerdì 30 ultimo appuntamento per il ciclo di conferenze “Cose, uomini e paesaggi del mondo antico”

Venerdì 30 alle ore 21:15 ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Cose, uomini e paesaggi del mondo antico”, organizzato dal Polo Museale del Comune di Santa Marinella e parte del programma Santa Marinella Estate Cultura.

Il titolo dell’incontro, che si svolgerà sulla terrazza del porticciolo, è “Castrum Novum. La città ritrovata e le ultime scoperte”, a cura di Flavio Enei, archeologo e direttore del Museo Civico.

“Chiudiamo il mese di agosto del programma culturale con un appuntamento da non perdere-ha affermato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia- Si parlerà dei tanti ritrovamenti portati alla luce dalle ricerche e dagli scavi effettuati nel sito dell’antica città romana. Un incontro rivolto non solo agli appassionati di storia, ma a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del sito archeologico di Castrum Novum, fondamento antico della cultura della nostra città”, ha concluso Vinaccia.

Alla conferenza saranno presenti anche il sindaco Pietro Tidei e la consigliera Paola Fratarcangeli.

“Valorizzare il lavoro di tanti ricercatori è l’obiettivo che si pone questa Amministrazione, realizzando il Parco Archeologico con il Centro Visitatori e i laboratori- ha dichiarato Tidei-Sono certo che far conoscere al pubblico Castrum Novum e le sue scoperte darà nuovo impulso anche all’economia della nostra città”.

Un invito alla partecipazione alla conferenza di venerdì arriva anche dalla consigliera con delega a Castrum Novum Paola Fratarcangeli.

“In questi ultimi anni gli archeologi con le loro ricerche hanno portato alla luce ritrovamenti importanti che non smettono di stupirci e affascinarci, come il grande teatro che si affacciava sul mare. Recentemente grazie ad alcuni studi e approfondimenti, sono state rinvenute 9 statue esposte ai Musei Vaticani che provengono dal sito di Castrum da campagne di scavo eseguite in epoche precedenti.

Gli scavi proseguono e a giorni accoglieremo il gruppo internazionale di lavoro che per tutto il mese di settembre sarà impegnato nello scavo”, ha spiegato la Consigliera.

Durante il mese di settembre sono previste visite al Parco Archeologico guidate da archeologi e volontari del Gatc. Ci si potrà recare direttamente nel sito dove saranno in corso i lavori di scavo e assistere in diretta alle operazioni di ricerca.