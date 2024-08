Cerveteri, quinto intervento di disinfestazione anti-zanzare nel fine settimana

Mezzi della disinfestazione a lavoro nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto. Interesserà l’intero territorio comunale

Quinto ed ultimo intervento di disinfestazione antialare contro la zanzara e la zanzara tigre a Cerveteri. Il trattamento, che interesserà l’intero territorio comunale, sarà effettuato nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, dalla tarda serata fino alle prime luci del mattino seguente.

“L’intervento di disinfestazione contro le zanzare avverrà tutto in una notte e nell’intero territorio comunale – ha dichiarato il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il trattamento interessa solamente le aree pubbliche e solamente di riflesso va a colpire le zone private, quali giardini o balconi. Si raccomanda dunque alla cittadinanza di rimuovere eventuali ristagni d’acqua presenti nei terrazzi, come ad esempio quelli che si possono creare nei sottovasi delle piante, in quanto potrebbero aumentare il proliferare di zanzare. Si ricorda infinte che saranno utilizzati solo prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute”.

Sempre i medesimi gli accorgimenti per la cittadinanza in concomitanza del trattamento: non sostare negli ambienti interessati dal passaggio del mezzo, tenere le finestre chiuse, mettere al riparo gli animali domestici, evitare di stendere la biancheria e non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili.