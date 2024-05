Santa Marinella, una serata di Beneficenza

Serata di Beneficenza a Santa Marinella promossa dai Volontari e le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù

Sabato alle 20,00 si svolgerà una serata di beneficenza, cena più animazione, presso il Salone delle Suore Carmelitane Missionarie in via del Carmelo, 5 a Santa Marinella. Scopo della serata è raccogliere fondi per il restauro di una villa che le Suore Carmelitane Missionarie hanno ricevuto in donazione e che intendono mettere a disposizione, per una serie di attività, a favore della cittadinanza.

La villa però necessita di alcuni interventi per poter essere fruibile per le iniziative che le Suore vogliono organizzare. L’interno dovrebbe essere destinato a famiglie in difficoltà segnalate dalla Caritas. Nel salone si potrebbero organizzare corsi di piccola sartoria artigianale, rivolti principalmente a donne migranti, di attività artistiche culturali e di socializzazione. La vera risorsa della villa è però il grande giardino che potrebbe essere destinato ai ragazzi e ai bambini con un campo sportivo polivalente e uno spazio coperto per musica, incontri e anche feste. Per questo i Volontari e le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno voluto organizzare questa

serata aperta alla cittadinanza, un momento di socialità e di condivisione ad un costo contenuto, 15.00 € a persona. I cittadini interessati potranno prenotare, o chiedere ulteriori informazioni, all’indirizzo mail [email protected] o recarsi direttamente la sera alle ore 20,00 presso il salone delle Suore Carmelitane Missionarie in via del Carmelo 5.