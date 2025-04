Santa Marinella: un weekend di appuntamenti –

In occasione della Giornata della Terra, che si celebra in tutto il mondo il 22 aprile, il Comune di Santa Marinella ha previsto una serie di iniziative nei prossimi giorni rivolte a cittadini e turisti.

“Abbiamo voluto cogliere l’occasione per dedicare al nostro vecchio pianeta diversi momenti da trascorrere all’aria aperta ed in compagnia. Lo scorso sabato i volontari di MSP hanno liberato dal materiale di scarto e plastiche la spiaggia del Castello Odescalchi- ha spiegato il sindaco Pietro T idei-Questo fine settimana apriamo le porte della nostra Biblioteca ai più piccoli, invitiamo a visitare la Riserva di Macchiatonda e gli scavi di Castrum Novum. A queste proposte suggeriamo una bella passeggiata sulla costa o in riva al mare. Insomma, celebriamo la Terra con rispetto e valorizzando il nostro territorio”, ha concluso Tidei.

Sabato mattina alle ore 11:00 l’appuntamento è con “Tutti giù per Terra” alla Biblioteca Civica “A. Capotosti”, dove i ragazzi del servizio civile e i volontari dell’associazione “Nati per Leggere” leggeranno ad alta voce a bambini e famiglie racconti legati alla natura e all’ambiente. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Nello stesso fine settimana si potrà visitare la Riserva naturale di Macchiatonda.

Sarà possibile accedere liberamente o scegliendo una visita guidata. Il cancello , sulla via Aurelia al km 50 a sud del castello di santa Severa, si aprirà per gli ingressi al pubblico alle ore 10:15 fino alle ore 10:30 con uscita alle ore 13:00 oppure alle ore 13:00 fino alle ore 13:15 con uscita alle ore 15:30. La visita con guida esperta si dovrà prenotare entro venerdì 11 chiamando il numero 345 255 4653. Molte specie di uccelli e animali trovano il loro habitat ideale proprio nella riserva, suddivisa in due zone: il boschetto tondo di Olmo e Alloro e la zona adibita ad agricoltura biologica. Immancabile la passeggiata lungo la spiaggia selvaggia. La visita è facilitata dalla presenza di tabelle didattiche ed indicazioni.

Domenica 13 a partire dalle ore 10:00 riprendono le domeniche dedicate alle visite di Castrum Novum, il sito archeologico a nord di Santa Marinella, al km 64,300 della via Aurelia. Per chi ancora non lo avesse fatto, sarà l’occasione di ammirare le nuove scoperte e farsi guidare dagli archeologi del Polo Museale Civico e dai volontari del Gatc alla scoperta dell’antica colonia romana. Suggestivo osservare i resti del Teatro e del Decumano, la piazza dove si svolgevano le attività della città fortificata. Le visite guidate sono prenotabili chiamando il numero 392 3025990.