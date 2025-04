Cerveteri, dal social nuova denuncia di degrado in Via Fratelli Ferretti –

Una nuova denuncia di degrado sul territorio di Cerveteri giunge dal social Facebook, all’interno del gruppo “Sei cervetrano se…..”.

Dichiara infatti un cittadino residente, Abramo Cecere:

Vorrei porre all’attenzione degli organi competenti lo stato di degrado in cui versa una parte di via Fratelli Ferretti. Marciapiede ormai impraticabile, cabina elettrica completamente ricoperta di erbacce, tombini di scolo in cui sta crescendo erba. Dalle foto allegate pare molto evidente che lo stato di incuria si protrae da lungo tempo. Sarebbe giusto, oltre ad un intervento di ripristino immediato, eseguire una manutenzione periodica per preservare lo stato delle aree pubbliche.

Il post è corredato dalle seguenti immagini: