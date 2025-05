Santa Marinella, trovato un uomo senza vita dai Vigili del Fuoco

Oggi intorno alle ore 12, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in Via Padre Lorenzo Van Der Eerenbeemt. Un uomo di 62 anni è stato trovato riverso in strada ai piedi di un palazzo. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, chehanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

I vigili hanno collaborato con i Carabinieri, consentendo di entrare nell’abitazione dell’uomo ed effettuare i rilievi del caso e accertare le cause del decesso. Al momento sono in corso le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto .