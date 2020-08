Condividi Pin 20 Condivisioni

Il Sindaco e il Delegato al Turismo D’Emilio esprimono grande soddisfazione: ”Ora si fa sul serio, è un risultato straordinario”

Santa Marinella, trasporti: la Big Bus Tour vince il bando d’interesse

A Santa Marinella si fa sul serio. Uno dei maggiori operatori mondiali, proprietario nel settore del Tour Hop on Hop off, che opera in 23 città di fama mondiale e in quattro continenti, ha vinto il bando d’interesse per il servizio di trasporto pubblico di linea Open Bus Turismo.

Si tratta dell’azienda Big Bus Tour che opera a Los Angeles, Londra, Dubai, Hong Kong, New York, Las Vegas, Chicago, Abu Dhabi, Budapest, Istanbul, Miami, Muscat, Roma, Parigi, Philadelphia, San Francisco, Darwin, Sydney, Vienna e Washington DC e che, negli ultimi anni, è stata acquisita anche a Dublino e Singapore.

“È una realtà imprenditoriale di successo in continua crescita – ha dichiarato il Delegato al Turismo Pierluigi D’Emilio – Ora Santa Marinella si arricchisce di un ulteriore servizio importante per i turisti, che saranno accompagnati alla scoperta del nostro territorio. Sarà difatti possibile raggiungere i punti di maggiore interesse, come il suggestivo Castrum Novum, il Museo della Scienza, il centro storico, senza dimenticare il Castello, l’Oasi di Macchiatonda e le sabbie nere, ma in programma tanto altro ancora. Una realtà così importante e internazionale si avvicina alla città” ha concluso il Delegato.

Big Bus Tours inizia le operazioni a Londra 28 anni fa con una flotta di soli tre bus e poi si espande, rapidamente, fino a diventare la più grande azienda a livello globale con centinaia di bus scoperti, più di 2000 dipendenti e 6 milioni di turisti trasportati ogni anno.

L’intervento del Sindaco Pietro Tidei: “Ora si fa sul serio, il fatto che realtà internazionali così importanti si interessano alla nostra Perla vuol dire che tutto il lavoro fatto fino ad oggi sta portando a grandi risultati. Lo dimostra anche il momento storico che stiamo vivendo, se queste realtà di fama mondiale partecipano alle nostre iniziative vuol dire che la città è visibile anche sui mercati internazionali e questo ci fa ben sperare per gli anni avvenire – conclude il Sindaco – Il lavoro del Delegato al Turismo, Pierluigi D’Emilio, sta dando i suoi frutti. Risultati e fatti e non parole buttate al vento!”.

