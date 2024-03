Santa Marinella, Tidei: “Tutte le scuole si rifanno il look, in arrivo anche la costruzione sia del nuovo asilo” –

Tutte le scuole di Santa Marinella si rifanno il look. In dirittura d’arrivo anche la costruzione sia del nuovo asilo che di ulteriori aule destinate che sorgeranno nei pressi dell’istituto comprensivo di piazzale della Gioventù. Dopo le festività pasquali è stato previsto anche un trasferimento di cinque classi della scuola dell’infanzia e primaria Pirgus. Per un breve periodo di tempo tutti i bambini delle elementari troveranno ospitalità presso l’istituto Carducci. Si tratta di interventi urgenti che per l’ amministrazione che interesseranno solo alcuni bagni pavimenti e infissi. Le opere strutturali più importanti infatti sono state già rinviate mentre il trasloco degli studenti del Plesso di via Oberdan avverrà, entro la prima decade di aprile. Nel frattempo però prosegue l’iter burocratico per avviare, sempre nei prossimi mesi estivi, altri interventi di restyling, ma anche edificazioni di nuovi edifici scolastici. Tutte le opere appaltate prenderanno il via all’inizio o dell’estate approfittando del periodo di sospensione delle attività didattiche per ultimare tutti i lavori già programmati entro settembre. Possiamo confermare che saremo in grado di avviare, a breve tempo, la costruzione delle nuove aule destinate ad ospitare sezioni della scuola dell’ infanzia, che sorgeranno nei pressi della scuola media Carducci, in un’area che abbiamo già sgomberata dove erano stati ospitai in container dei senzatetto che ora hanno trovato assistenza presso altri istituti del territorio. Tutti i progetti finanziati con il Pnrr, e inseriti nel più vasto programma di riqualificazione dell’edilizia scolastica, partiranno dunque quasi in contemporanea.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei.