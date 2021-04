Share Pin 1 Condivisioni

Santa Marinella, Tidei si congratula con la nuova direttrice di Asl Roma 4 –

“Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha già inviato un messaggio di congratulazioni per la sua nomina di nuova direttrice generale della ASL Rm 4 alla Dottoressa Cristina Matranga. “Mi permetto di augurarle un sincero benvenuto alla guida della nostra azienda sanitaria dove troverà una buona struttura tecnica e amministrativa già esistente, che ha permesso negli ultimi anni una crescita della qualità dei servizi sanitari erogati nel nostro territorio. La Sua nomina. che sicuramente è stata decisa sulla base delle sue note capacità dirigenziali oltre che delle sue professionalità e delle competenze acquisite a capo della Asl Rm 1 sono certo che darà un impulso decisivo alla crescita ulteriore della nostra azienda sanitaria. Nella mia veste istituzionale di Sindaco di Santa Marinella non posso che dichiararle in anticipo la mia disponibilità a collaborare con la sua struttura, con lo scopo unico e di sicuro condiviso, di migliorare e qualora ce ne fosse bisogno incrementare i servizi offerti alla popolazione del nostro comprensorio. Questo sia nel settore dell’assistenza che della cura e prevenzione e nell’intento di superare anche questa fase di emergenza dovuta alla pandemia che da mesi ormai sta richiedendo uno sforzo collettivo da parte di tutti gli enti preposti e presenti sul territorio, con particolare riguardo al personale medico e paramedico.”

Lo rende noto in un comunicato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei