Santa Marinella, Tidei: “Raggiunto l’obiettivo della difesa idraulica del territorio”

Leggiamo in questi giorni delle enormi criticità che sta attraversando la Regione Emilia Romagna causa i dissesti idrogeologici nelle aree agricole ed in prossimità di fiumi e fossi. Tra le cause più evidenti si segnalano in questi territori i forti consumi del suolo agricolo negli ultimi anni a scopo edificatorio e la mancanza di importanti opere di mitigazione idraulica come le vasche di esondazione e la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua.

Ebbene, pur cogliendo la solidarietà della mia Amministrazione alle popolazioni Emiliane, non posso non esimermi dal segnalare i risultati importati che il nostro Comune ha raggiunto proprio nella messa in sicurezza idraulica del proprio territorio, particolarmente fragile ad allagamenti ed esondazioni.

In questi anni sono stati completati importanti lavori su tutti i fossi presenti nel nostro comune, impegnando ben oltre 13.000.000 di € di finanziamenti nella manutenzione ed opere di mitigazione del rischio idraulico. Dal Fosso di Ponton del Castrato dove a giorni partiranno i lavori per una vasca di esondazione di circa 2 ettari, al fosso di Castelsecco, dove sono state operati lavori di allargamento della foce e di pulizia di tutto l’alveo nel tratto urbano.

A questi si sono aggiunti importanti lavori sui fossi di fossi di Valle Semplice, Guardiole, Morgana, delle cosi dette Buche ed altri fossi minori, laddove con risorse comunali sono stati manutentati costantemente sia gli alvei che le sponde , spesso sommerse da vegetazione spontanea o da discariche abusive che ne ostruivano il deflusso delle acque superficiali.

Le risorse impiegate oltre a quelle dei finanziamenti sono stati di circa 500.000 € in 4 anni, considerando che lo stato di dissesto finanziario non ci ha consentito di contrarre ulteriori mutui per spese di ordine pubblico prevalente.

Già nel novembre del 2019 la nostra Città ha ben sopportato le copiose piogge autunnali e tutti i corsi d’acqua non sono esondati grazie ad una attenta e puntuale pulizia e messa in sicurezza dei tratti dei corsi d’acqua in ambito urbano.

Purtroppo vorrei evidenziare che Santa .Marinella risente di una forte criticità idraulica dato che la cittàurbanizzata si è costruita a partire dagli anni 60 a ridosso di questi fossi i quali oggi reclamano aree dideflusso spesso bloccati da muri condominiali , strade e manufatti edilizi che di fatto ne aumentano i rischidi esondazione. Ma non meno importante a salvaguardia della tutela dell’ambiente è stata una politicaurbanistica che ha visto la nostra Amministrazione eliminare qualsiasi consumo ulteriore di suolo agricolovolto alla cementificazione periferica .

Ma nonostante gli importanti risultati raggiunti nella sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni , vorreisegnalare che questa nuova Amministrazione che si andrà ad insediare continuerà con programmi eprogetti alla ricerca di ulteriori finanziamenti regionali o europei che possano completare nel 2030 uN grande Programma di Assetto Idraulico di S.Marinella , intervenendo anche su territori periferici oggi inrana i quali meritano sicuramente condizioni di sicurezza qualità urbana sicuramente migliori .

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei.