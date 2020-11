Santa Marinella, Tidei: “Potenziali 3000 positivi in città, massima attenzione”

Share Pin 8 Condivisioni

“Dalla prossima settimana 4 postazioni per effettuare il tampone”

“Cari amici dai dati ASL ieri avevamo in città 86 positivi.Tanti ma molti meno di altri comuni che superano quota 300.

Dalle statistiche rileviamo che uno su 5 abitanti è positivo(ASINTOMATICI O CON SINTOMI).

Ciò vuol dire che in città girano indisturbati oltre 3000 positivi al netto di chi è guarito o di chi ci ha lasciato la vita.

E la quasi totalità di questi non è neanche consapevole di avere contratto il virus.

Dopodiché io continuo a ricevere segnalazioni di cittadini che vedono assembramenti ovunque con giovani anche senza mascherine che giocano e si divertono tra abbracci e goliardie varie.

Cosa dire ?

Con 3000 positivi che girano indisturbati è necessaria la massima cautela e attenzione:mascherine sempre e ovunque,distanziamento sempre,mani spesso lavate o disinfettate.

Con i tre nuovi vigili e con l impegno congiunto con le locali stazioni dei Carabinieri intensificheremo i controlli.

Ma al di là di questo quello che conta soprattutto è l ‘ autoregolamentazione di ognuno ed un grande senso di responsabilita’ se vogliamo salvaguardare la ns.salute e soprattutto quella degli altri.

Aggiungo che dalla prossima settimana ,appena ricevute le relative autorizzazioni, ci saranno tra la citta e la frazione di S.severa almeno 4 postazioni per effettuare i tamponi.

Martedi vi daremo i dettagli ,dopodiche affrettatevi a sottoporvi al tampone. È nell interesse di tutti”.

Così il primo cittadino in un post social.