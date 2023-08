Santa Marinella, Tidei: “Nessuna irregolarità sulle spiagge libere”

“I sopralluoghi eseguiti in collaborazione con gli operatori di polizia locale lungo le spiagge libere del litorale non hanno fatto emergere nessuna irregolarità. Non sono stati rilevati episodi di mancata esposizione dei cartelli informativi e, soprattutto non sono emerse le presunte illegittimità che erano state denunciate dalla consigliera di opposizione Clelia di Liello. Lo afferma il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Marinella Strato Cacace che dopo aver eseguito ulteriori controlli, disposti anche a seguito della ricezione di un esposto, privo di documentazione fotografica che potesse avvalorare quanto scritto, ha inviato una nota di risposta alla stessa consigliera Di Liello e a tutti gli uffici e enti interessati In pratica i sopralluoghi eseguiti. E non lo diciamo noi ma le forze dell’ordine deputate a compiere queste verifiche- afferma il sindaco Tidei- hanno smentito quanto era stato denunciato anche nel flash mob messo in scena alcuni giorni fa da un gruppetto di persone, militanti come si definiscono della coalizione capeggiata dalla consigliera Di Liello”.

Così il sindaco Tidei in una nota.

“Non è stata infatti rilevata – si legge – e in questo caso un ampio e dettagliato dossier fotografico può dimostrarlo in maniera incontrovertibile, la presenza di sdraio o ombrelloni preposizionali sulla spiaggia. I sopralluoghi della Capitaneria di porto pertanto smentiscono categoricamente le affermazioni fatte dalla consigliera. In ogni caso, come ha affermato il comandante Cacace saranno eseguite ulteriori verifiche da parte della Guardia Costiera e della polizia locale competente sul demanio marittimo. Dal mese di giugno, dai ripetuti controlli è emerso che gli operatori balneari rispettano le ordinanze, soprattutto in merito alla manutenzione e sorveglianza delle spiagge libere attrezzate. Colgo l’occasione infine per confermare che l’ordinanza di divieto di balneazione è stata revocata anche per la zona di Castelsecco e pertanto si può considerare archiviata anche l’ allerta in merito alla presenza dell’ alga tossica visto che i valori sono tornati nei range di assoluta sicurezza”.