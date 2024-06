Santa Marinella, Tidei: “False infondate e ridicole le accuse delle consigliere  di minoranza”

Eseguito sopralluogo cantiere Palasport Rispettate tutte le norme di sicurezze. False infondate e ridicole le accuse delle consigliere di minoranza

“I sopralluoghi eseguiti dal direttore per la sicurezza dei cantieri di lavoro per la ristrutturazione del Palasport hanno riscontrato il rispetto di tutte le norme previste per legge e l’ inesistenza di qualsivoglia situazione di pericolo o irregolarità . Questo a ulteriore, e definitiva conferma, delle falsità raccontate dalle consigliere di opposizione Alina Baciu e Ilaria Fantozzi” . Lo afferma il sindaco Pietro Tidei tornato sulla questione relativa agli interventi eseguito sull’ impiantista sportiva comunale eseguiti con i fondi del Pnrr che stanno proseguendo nel pieno rispetto dei progetti e delle regole. L intervento delle due esponenti di minoranza che questa volta credo abbiano rasentato il ridicolo è ora anche al vaglio di responsabili delle imprese che stanno eseguendo a le opere e che non possono certo tollerare accuse totalmente infondate , sentite dai fatti e lesive della loro immagine . La riprova arriva dalla nota stilata a seguito delle ispezioni compiute e da parte dal Geometra Pipponzi direttore responsabile della sicurezza che ha potuto appurare che tutte le aree di cantiere erano perimetrate e che l’ingresso del Palasport nello specifico era negato anche da un lucchetto che impediva a chiunque un accesso all’interno della struttura A questo punto non si comprende su quali presupposti le due consigliere abbiano potuto diffondere notizie prive di ogni fondamento e riscontro oggettivo. Hanno dato dimostrazione solo di disinformazione anche se appare evidente che si è trattato dell’ ennesimo mal riuscito tentativo di screditare un ‘amministrazione che come ha avuto già modo di evidenziare ieri la consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo ha ripianato tutti i disastri, le macerie direi lasciati dalla passate amministrazione presieduta da un sindaco ben noto alla consigliera Baciu che usava il campo di calcio oggi uno stadio tra i più belli del Lazio come una pista di motocross. Urge ricordarlo perchè sembra che purtroppo qualcuno o qualcuna si ostini ad aver la memoria corta”

La nota del sindaco Pietro Tidei