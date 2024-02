Dalla nuova sede municipale all’ex Cantinone ed ancora espropri di intere aree per realizzare opere pubbliche, parchi o insediamenti agricoli

Santa Marinella, Tidei fa il punto sulle acquisizioni del Comune –

In pochi anni, Santa Marinella ha arricchito, come mai in passato il suo patrimonio.

“Un risultato impensabile – afferma oggi il sindaco Pietro Tidei – per un comune in default, raggiunto solo grazie ad una gestione attenta, oculata e delle risorse finanziarie, ed una amministrazione lungimirante, impegnata ad intercettare fondi e contributi regionali, europei, ministeriali, ottenendo milioni di euro di finanziamento grazie alla partecipazione a bandi del Pnrr”.

“Questa amministrazione, già nella sua precedente consiliatura, non si è lasciata sfuggire nessuna opportunità di accedere a contributi e. risanando un bilancio comunale in rosso per oltre 15 milioni di euro, è stata in grado anche di stipulare atti di compravendita e oggi è ancora in grado di contrarre altri mutui”.

Il sindaco, anche alla luce delle ultime acquisizioni a titolo gratuito, ha voluto fare il punto sullo stato del Patrimonio dell’Ente.

“Con atti e fatti concreti rispondiamo oggi a quei detrattori di questa amministrazione che ipotizzavano nefasti scenari di dismessa e vendita dei beni comunali.

Ebbene, è accaduto l’esatto contrario. Dal 2020 il comune è divenuto proprietario di un complesso immobiliare di oltre 3 milioni di euro con annessa scuola, dove è stata allestita la nuova sede comunale e dove presto – annuncia ancora Tidei – avverrà il trasferimento e l’accorpamento di tutti gli uffici pubblici con un ulteriore vantaggio sul piano logistico, di offerta di servizi agli utenti e, ovviamente economico”.

“Erano oltre trenta anni che si parlava di dotare la città di un municipio, e noi lo abbiamo fatto. Sono stati acquistati a soli 10 mila euro a fronte di un valore commerciale di 70 mila euro, alcuni lotti di terreno alla Quartaccia, un’area che presto verrà definitivamente riqualificata e sistemata.

Di enorme valore anche il patrimonio immobiliare e di terreni ottenuto a titolo gratuito dall’Arsial che ci permetterà di recuperare con fondi Pnrr il vasto edificio del Cantinone e dei terreni circostanti, dove nascerà un parco pubblico e un parcheggio necessario per la zona di via delle Colonie.

Anche in questo caso stiamo dando risposte, concrete, alle esigenze della popolazione.

A breve acquisiremo al nostro patrimonio anche il vicino Casale Baffioni. Sul fronte dello sviluppo turistico e culturale abbiamo provveduto ad espropriare i terreni nell’area di Castrum Novum, divenendone proprietari come Comune, e permettendo la prosecuzione degli scavi la nascita di un centro visite e di un parco archeologico urbano che diverrà meta di grande attrazione.

Stiamo per acquisire altri due ettari e mezzo di terreno sempre nell’ area di Castrum Novum dal proprietario Piperno, arricchendo ancora il nostro patrimonio in questa area. Inoltre, siamo venuti in possesso della limonaia, un insediamento agricolo dalle grandissime potenzialità.

Sono queste solo le principali acquisizioni compiute in poco più di tre anni e stiamo seguitando a lavorare per venire definitivamente in possesso di altre aree regionali su cui realizzare servizi e parcheggi.

Questa è la strada intrapresa e questo il percorso che continueremo a fare nell’immediato futuro, avendo sempre come obiettivo la rinascita e lo sviluppo di Santa Marinella e Santa Severa”.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei