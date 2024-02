Le opere dell’emergente artista informale saranno esposte nelle Sale Ruspoli

Cerveteri inaugura la nuova mostra di Massimo Caso –

Nelle Sale Ruspoli sabato 2 Marzo alle ore 18 si inaugura la mostra dell’artista Massimo Caso, con il Patrocinio del Comune di Cerveteri, Assessorato alla Cultura.

A cura dell’associazione culturale inArte di Cerveteri, con la presenza della Vice Sindaca e Assessora alla Cultura di Cerveteri Federica Battafarano, a seguire interverrà con una descrizione ed una analisi della poetica dell’artista la dottoressa Maria Ludmilla Pustka, l’evento avrà poi un accompagnamento musicale a cura del Maestro Raffaele Mauro, a seguire un piccolo brindisi offerto dall’artista per salutare gli ospiti presenti.

Emozioni nei Colori, è una vibrante esposizione di arte contemporanea che riunisce il percorso artistico di Massimo Caso, emergente Artista informale che ci propone le sue narrazioni attraverso una gamma variegata di tecniche miste in una profusione di colori uniti e miscelati fra loro.

Massimo ci prende per mano per condurci idealmente in un viaggio visivo che va oltre i confini tradizionali dell’arte e celebrando il ricco intreccio dell’espressione umana ed il coraggio di osare in cerca della propria identità.

Emozioni nei colori è una celebrazione della vita attraverso l’arte e di come questa entità astratta impalpabile, non reale, sia in grado di determinare quei profondi sentimenti che creano un’emozione attraverso l’arte gestuale, un approccio quello di Massimo Caso sincero, istintivo, quasi naturale aldilà di ogni possibile influenza Culturale.

Da Bracciano attraverso l’associazione culturale inArte di Cerveteri, l’opera di Caso converge in un caleidoscopio di colori cristallini, di trasparenze, di materie e materiali sovrapposti e stratificati offrendo agli spettatori un’esperienza che dalla mente passa attraverso il cuore per essere trasmesso al braccio che esegue l’opera .La mostra mira ad evidenziare il potere della Creatività e della Autenticità come linguaggio universale, capace di oltrepassare le barriere linguistiche e culturali.

La spiritualità artistica di Massimo ci conduce in sentieri sconosciuti dell’anima dove la luce diventa emozione e le sue tecniche miste esplorano attraverso i colori un sottile equilibrio cromatico, diventando arte terapeutica e curativa.

È una celebrazione della espressione un dialogo segreto fra l’opera e chi la guarda.

Lui è una testimonianza di come l’arte possa intraprendere un viaggio all’interno di ognuno di noi e farci vedere un mondo da una prospettiva completamente diversa, affascinante, inconsueta e un po’ sognante.