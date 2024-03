Santa Marinella, Tidei: “Bene lo stanziamento della Regione Lazio a favore di LazioCrea” –

Abbiamo appreso, con piacere, che la Regione ha deciso di stanziare i fondi necessari per permettere alla società LazioCrea di riattivare tutte le iniziative e le attività che si svolgono all’interno del Castello di Santa Severa. In tal modo si potrà dare immediato avvio ad una nuova azione di valorizzazione di questo polo culturale e turistico di enorme valenza per l’intero territorio. Siamo pronti, come amministrazione comunale che possiede all’interno del Castello anche un polo museale, che richiama ogni anno migliaia di visitatori a collaborare fattivamente, come in passato, alla riuscita di tutte le iniziative che saranno poste in essere dalla Regione. Vorrei soffermarmi ancora su due questioni di vitale importanza per il comprensorio. Il nostro comune ha presentato al competente assessorato al patrimonio un, articolato, progetto di uso e valorizzazione dei beni e dei terreni di proprietà della Regione. Un progetto capace di portare in pochi anni 8 milioni di euro di introiti proprio per le casse dell’ Ente e che avrebbe una importante e positiva ricaduta anche in termini di servizi offerti per l’intero territorio, che, come noto, ha una vocazione turistica ed è uno dei tratti del litorale romano più apprezzato e frequentato dai villeggianti romani. Allo stesso modo, colgo l’occasione per ricordare l’assoluta necessità di bonificare dagli abusi, anche edilizi, perpetrati in passato, l’area verde dell’ex Polisportiva del lungomare Pyrgi di Santa Severa. Anche in questo caso sollecitiamo interventi tempestivi, tanto più che si avvicina la stagione balneare, e sarebbe bello poter fruire di questo gioiello, un parco che sorge sul mare con aree ludiche sportive e di ristoro. Infine auspichiamo che la Regione dia anche priorità al progetto di recupero e riqualificazione dell’ex colonia marina di via Cartagine. Si tratta di un bene che potrebbe diventare un altro polo di attrazione turistica e ricettiva di grande pregio ed essere una nuova fonte e opportunità di sviluppo economico ed occupazionale per il territorio”.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei.