Cerveteri, riuscita l’iniziativa PD per ribadire il no alla nuova provincia. Zito: “Proposta sbagliata”

“Iniziativa straordinariamente partecipata quella di mercoledì a Cerveteri per discutere nel merito e nel metodo la “proposta” di costituzione di una nuova provincia avanzata da alcuni sindaci del territorio.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il Consigliere Comunale, Segretario PD Cerveteri e Coordinatore Litorale Nord PD Giuseppe Zito, affermando inoltre:

“Ringrazio il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, per aver spiegato il perché si parla di una proposta già fallita in partenza! Sotto il profilo normativo e sotto il profilo amministrativo!

Ma abbiamo avuto modo di discutere anche delle motivazioni politiche che spingono il Partito Democratico ad assumere una posizione, dapprima scettica, e oramai sempre più nettamente contraria!

Ce lo hanno spiegato molto bene Michela Califano, Emiliano Minnucci, Daniele Leodori e Rocco Maugliani che ringrazio per l’impegno che stanno mettendo per salvare il nostro territorio dal rischio di isolamento e dal peggioramento della qualità dei servizi che una provincia che nasce senza risorse comporterebbe!

Ringrazio anche Pietro Tidei, che invece con coraggio e convinzione ha voluto spiegare i motivi del suo sostegno all’iniziativa.

Vorrei inoltre ringraziare gli altri Sindaci del territorio intervenuti. Elena Gubetti, che ci ha ospitato nella fantastica cornice di Sala Ruspoli, e Marco Crocicchi che hanno voluto portare il loro contributo spiegando come ancora ad oggi i proponenti non sono riusciti a fornire una proposta da poter discutere, senza alcun dato reale che possa dimostrare la sostenibilità economico-finanziare della nuova provincia e i vantaggi reali per la popolazione.

Una proposta che nasce sbagliando anche l’inquadramento normativo (almeno a nostro avviso) non può ritenersi meritevole neanche di essere presa seriamente in considerazione. Ad oggi però il PD è l’unico partito che ha avviato una discussione seria sull’argomento mentre il centro destra sembra non interessarsene lasciando i propri sindaci decidere sulla sorte della governance del territorio. Non di un territorio qualunque ma della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Noi invece abbiamo voluto farlo con un’assemblea pubblica aperta ai cittadini che sono inconsapevoli della volontà di tanti sindaci di condurli nel baratro di una piccola provincia senza peso né risorse.

Un ringraziamento di cuore va al Coordinamento PD Litorale Roma-Nord, ai circoli territoriali e agli amministratori del PD che hanno contribuito decisivamente alla buona riuscita dell’iniziativa!

Concludo ringraziando le consigliere regionali del PD intervenute, Emanuela Droghei ed Eleonora Mattia, il Partito Democratico Cerveteri e Giuliana Ledovi per le foto!”