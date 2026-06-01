Città di Cerveteri, Pelizzi giura fedeltà alla maglia. In  settimana la riconferma dell'attaccante

Il DS Scotti fiuta il colpo: “Faremo un mercato all’altezza delle aspettative della tifoseria”

Il direttore sportivo Oberdan Scotti è già al lavoro per costruire il Cerveteri della prossima stagione. Tra le priorità del mercato rossoblù c’è la situazione di Matteo Pelizzi, giovane attaccante che si è messo in evidenza e che oggi è uno dei profili più richiesti della categoria. Sul giocatore si sono mossi diversi club, anche di Eccellenza, ma la società cercherà in ogni modo di trattenerlo. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di una permanenza a Cerveteri, la squadra della sua città.

Città di Cerveteri, Pelizzi giura fedeltà alla maglia

Per quanto riguarda le uscite, invece, è ancora presto per fare nomi. Molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico Ranieri e dal sistema di gioco che deciderà di adottare. In base alle sue indicazioni verranno definite le conferme e gli eventuali addii.

Nel frattempo Scotti, insieme a Gnazi, sta portando avanti un intenso lavoro di osservazione su numerosi giovani Under di qualità, elementi che potrebbero garantire freschezza, entusiasmo e prospettive importanti alla rosa.

«Al momento non c’è nulla di ufficiale, né in entrata né in uscita – ha spiegato il direttore sportivo Oberdan Scotti –. Ci siamo mossi con anticipo sul mercato e, una volta individuato l’allenatore, abbiamo iniziato a lavorare sui profili richiesti da mister Ranieri. Vogliamo allestire una squadra competitiva, nel rispetto del budget a disposizione, puntando su giovani di valore che abbiano voglia di crescere e sappiano cosa significhi indossare la maglia del Cerveteri».