Santa Marinella, terminata esercitazione Interagency Effort 2022

Santa Marinella, terminata esercitazione FEffort 2022

Si è conclusa oggi l’Esercitazione Interagency Effort 2022, organizzata dal 7° reggimento NBC Cremona di Civitavecchia, al Palazzetto dello Sport di Santa Marinella.

Il Sindaco Pietro Tidei e il consigliere Andrea Amanati ringraziano tutte le Forze Armate, la Protezione Civile e di Difesa, le Associazioni di Volontariato che hanno preso parte a questa importante dimostrazione svoltasi sul territorio.

Il Comune si è reso da subito disponibile ad ulteriori nuovi incontri ed iniziative formative, stringendo un’importante collaborazione con l’Esercito Italiano e le Associazioni di Volontariato affinché possano continuare a fare affidamento sulla Perla e tornare a mostrare i propri interventi con la stessa prontezza e professionalità dimostrata nel corso di queste tre giornate. In particolare ringraziamo l’Esercito Italiano aver scelto il nostro territorio, in vista della vicina partenza nel Qatar. Ringraziamo tutti i reparti militari coinvolti per aver mostrato le procedure e le modalità da seguire nel caso in cui si dovesse intervenire sul campo a seguito dell’esplosione di un ordigno chimico durante una partita sportiva.

Oggi il Comune ha avuto l’occasione di prendere parte, seppur “a porte chiuse”, ad una costruttiva e formativa lezione che ha dato vita ad una simulazione complessa e ben organizzata. Grazie alla Polizia Locale, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Nucleo Sommozzatori, con i quali è stato possibile attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C) e procedere con le comunicazioni via radio trasmesse con l’esercito durante l’attività di emergenza.Un ringraziamento anche ai cittadini per il buonsenso dimostrato e per aver permesso alle Autorità di svolgere liberamente il proprio intervento.