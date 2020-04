Condividi Pin 3 Condivisioni

Il Sindaco Tidei: “Grazie per la solidarietà che state mostrando”

Santa Marinella, supermercato dona uovo gigante alla Protezione Civile

Il Supermercato PAM di Santa Marinella ha donato alla protezione civile locale un uovo di pasqua di dimensioni molto generose. Il pensiero è volato subito a tutti quei bambini che in questo momento non possono stare con le proprie famiglie. Nella giornata di oggi il Sindaco Tidei, la protezione Civile Nucleo Sommozzatori hanno consegnato l’uovo di cioccolato direttamente ai medici dell’ospedale Bambino Gesù. Un grazie al supermercato PAM di via Etruria ed a tutti gli esercizi commerciali che stanno mostrando umanità e solidarietà.