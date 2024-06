Santa Marinella, successo per l’assemblea di presentazione del progetto del Consiglio Comunale dei Giovani –

Ha avuto successo, oltre le più rosee aspettative, l’assemblea per la presentazione del progetto del Consiglio Comunale dei Giovani, che si è tenuta venerdì presso la Casina Trincia . Molti i ragazzi che hanno partecipato all’incontro con l’obiettivo di saperne di più. Ad affrontare l’argomento e a spiegarne le finalità sono stati il sindaco Pietro Tidei, il presidente del Consiglio Emanuele Minghella e il delegato alle politiche giovanile Jacopo Ceccarelli. Alla riunione presenti anche i consiglieri Baciu, Rosa, l’assessore Vinaccia e i rappresentanti di alcune associazioni culturali cittadine. “Questo progetto segna una svolta significativa nella storia dell’Amministrazione Comunale, perché consente ai giovani di diventare parteci dello sviluppo della nostra città, attraverso l’ascolto , il dialogo e il confronto con i rappresentanti delle stesse istituzioni cittadine. I protagonisti di domani sono i giovani di oggi. A loro è dedicato questo nuovo progetto, che finalmente sta prendendo vita e che merita tutta l’attenzione di noi amministratori” , ha sottolineato il sindaco Tidei.

“Invitiamo i giovani cittadini di Santa Marinella ad avvicinarsi con interesse e entusiasmo a questo progetto, organizzandosi in gruppi e liste per partecipare alle elezioni per la nomina del loro rappresentanti, che in piena autonomia potranno presentare le loro istanze ed esprimere i punti di vista sulle questioni che riguardano il territorio”, ha concluso il Sindaco.

Avvicinare i giovani alla vita politica è stato il cuore del discorso del presidente del Consiglio Minghella.

“Le statistiche ci parlano di un allontanamento delle nuove generazioni dalla vita politica. I ragazzi spesso delusi, disertano anche le elezioni, decidendo di non votare, rinunciando così ad uno dei diritti doveri fondamentali della nostra democrazia. E’ auspicabile quindi che questo progetto trovi largo consenso tra i ragazzi , riportando in loro fiducia verso la politica e le istituzioni. Sarà cura dell’Amministrazione ascoltare e recepire le osservazioni e le richieste che verranno dai membri del Consiglio giovanile”, ha affermato Minghella.

E’ entrato più nel vivo del regolamento e delle modalità di partecipazione, il delegato Ceccarelli, che ha aperto la discussione ai giovani intervenuti.

“Crediamo nella potenzialità che il Consiglio Comunale dei Giovani offre al lavoro amministrativo e politico della città. Ricordo che la partecipazione è aperta a tutti i santamarinellesi dai 14 ai 25 anni, che si riuniranno in vere e proprie liste per presentarsi alle elezioni, previste per i primi giorni del prossimo autunno- ha spiegato Ceccarelli- Abbiamo motivo di credere che questa sia l’opportunità che in molti aspettavamo da tempo per poter dire la nostra sulle questioni che ci stanno a cuore e per mettere in campo idee e progetti che vorremmo si realizzassero in città. Con Chiara Pinzi, abbiamo lavorato al regolamento, che è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune. Siamo a disposizione per incontri e chiarimenti”. La riunione è proseguita con interventi e domande da parte del pubblico, lasciando ben sperare nel successo del progetto.