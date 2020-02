Condividi Pin 2 Condivisioni

Il gruppo smentisce vicinanze politiche

Santa Marinella, #Stop5G: “Nessun Legame con Il Paese che Vorrei”

La battaglia che si sta conducendo per informare i Cittadini sul problema dell’Elettrosensibilità e per arrivare alla moratoria del 5G, non ha né deve avere colori partitici.

Detto questo ci teniamo a chiarire che il Gruppo #Stop5G Santa Marinella e la nostra pagina Fb “Santa Marinella 5?G”, non ha nessun legame con alcun partito politico né con “Il Paese che Vorrei”, come erroneamente riportato nell’edizione locale odierna de Il Messaggero.

Per quanto ci riguarda adoperiamo esclusivamente lo strumento della conoscenza e della condivisione.

A seguito delle dichiarazioni del delegato al Tecnologico del Comune, Roberto Angeletti e del dibattito che ne è scaturito, riteniamo opportuno ribadire che “Questa posizione “attendista” del Sindaco e del delegato Angeletti (a nostro avviso) non va bene. E’ ora il momento, al di là delle chiacchiere, di prendere posizione: o si accetta e si subisce la pianificazione del 5G o si vieta sul nostro territorio comunale invocando il “principio di precauzione” come hanno fatto molti Comuni d’Italia che vogliono salvaguardare veramente la salute dei propri Cittadini, in mancanza di studi scientifici indipendenti che ci rassicurino sulla eventuale innocuità delle radiazioni del 5G.

In particolare Angeletti ci dica come intende “offrire un miglioramento nella qualità dei servizi garantendo però la salute dei cittadini”; ce lo dica per vie ufficiali e magari in un Assemblea Pubblica”.

Quando leggiamo altre esternazioni del delegato le nostre perplessità aumentano; egli dichiara: “ci saranno delle novità che porteremo avanti con massima professionalità e trasparenza spiegando il funzionamento della struttura e sicurezza”. E ancora in un commento: “Sempre radiazioni non ionizzanti sono…. “ , riferendosi alle frequenze 2-3 e 4G. Il che ci porta a chiedere quali siano le sue competenze in materia visto che l’ISPRA afferma che “Le radiazioni non ionizzanti (NIR) sono forme di radiazioni elettromagnetiche (o campi elettromagnetici) che possiedono l’energia sufficiente a provocare modifiche termiche, meccaniche e bioelettriche (effetti biologici) nella materia costituente gli organismi viventi.”

Infine, dando credito alla sua “professionalità e trasparenza”, auspichiamo, come richiesto, che ce lo dimostri in un Convegno Pubblico al quale parteciperemo volentieri portando relatori esperti e di livello riconosciuto.

Il portavoce del Gruppo #Stop5G Santa Marinella

Sandro D’Alessandro