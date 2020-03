Condividi Pin 0 Condivisioni

Arriva l’ordinanza sindacale per garantire maggior sicurezza

Santa Marinella, stop ai mercati rionali di Piazza Trieste e Via G.Cesare

Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha firmato un’ordinanza per garantire la chiusura dei mercati rionali in città, data la grande frequentazione che solitamente si vede in queste fattispecie.

Nel documento si legge infatti: “Dato atto che i mercati rionali all’aperto sono particolarmente frequentati e, pertanto, a maggior rischio di contagio si ritiene di dover disporre la sospensione dei mercati rionali di seguito specificati, fino al 3 aprile 2020.

1) Mercato Piazza Trieste;

2) Mercato Via Giulio Cesare.”