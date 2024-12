Primi 70mila euro a partire dal 2024 per un piano ambizioso. Un progetto condiviso per una città per tutti

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche arrivano i primi 70 mila euro. Li ha stanziati l’Amministrazione Tidei sul bilancio comunale 2024 (il piano quinquennale originale ne prevedeva 60 mila)

Santa Marinella si pone, con questo atto, all’avanguardia nei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, visto che nel Lazio solo un comune su dieci ha adottato un Peba, oltretutto non sempre finanziato.

Si tratta di fondi interamente comunali. Malgrado la legge preveda i Peba dal ‘96 (legge 67) la Regione negli anni si è limitata a descrivere le linee guida dell’intervento (solo nel 2020) ma non è intervenuta economicamente se non a favore dei piccoli e piccolissimi comuni.

Il Peba di Santa Marinella era stato approvato nel 2023 dal Consiglio Comunale ma era stato contestato in tribunale dall’Associazione Luca Coscioni anche recentemente, reclamandone la concreta attuazione. Questo primo intervento che è stato predisposto dal Settore tecnico del Comune prevede la posa in opera e la sistemazione di quanto indicato dal perito del tribunale a suo tempo.

Per quanto attiene la sistemazione integrale dell’area ex fungo rendendone complanare la superficie, con marciapiedi e rampa di accesso per consentire il passaggio pedonale da parte di persone diversamente abili, la Giunta richiederà finanziamenti finalizzati allo scopo da utilizzare nel lasso temporale quinquennale del piano.

L’accordo quadro, già predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dalla Giunta nella stessa seduta,consente ora di passare concretamente alla fase attuativa della prima parte del Peba-Santa Marinella.

“Garantire la massima accessibilità agli spazi urbani indipendentemente dalle proprie condizioni personali non è solo un dovere verso i fragili, ma è un vantaggio per tutti” ha sottolineato il sindaco Pietro Tidei. “Ora l’auspicio è che seguano altri comuni a cominciare dagli oltre 300 che nel Lazio non hanno ancora un Piano – ha proseguito il sindaco – per l’eliminazione delle barriere fino ad affermare in tutta Italia la piena mobilità come un “diritto reale” riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi europee”. Al piano di interventi previsti dal Comune che supera complessivamente i 300 mila euro – commenta l’Assessora Elisa Mei (Arredo Urbano, Verde Pubblico e Efficientamento energetico) – occorrerà unire la collaborazione di tutte le figure coinvolte, associazioni, urbanisti, architetti, uffici comunali e. l’amministrazione farà di tutto per favorire questo lavoro di squadra coinvolgendo anche i cittadini, convinta che la partecipazione sia essenziale per la riuscita del progetto renderà Santa Marinella migliore, più civile e più vivibile per tutti”