In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ha organizzato un evento che ha coinvolto circa 150 studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria, offrendo loro l’opportunità di incontrare diverse realtà di volontariato attive sul territorio.

Durante l’incontro, i rappresentanti delle associazioni hanno condiviso le loro esperienze e il valore del loro impegno, sottolineando l’importanza del volontariato come strumento per costruire una comunità più solidale.

Don Valerio Grifoni, Parroco della Chiesa di San Giovanni Battista, ha offerto una riflessione profonda sull’importanza della solidarietà come pilastro fondamentale della convivenza civile. I rappresentanti di associazioni come l’AVIS, l’AVO, l’Associazione Animo, l’Ordine di Malta, il NOGRA e il LIONS Club di Bracciano e Lions Club Distretto 108L hanno contribuito con testimonianze toccanti e spunti concreti su come aiutare il prossimo possa fare la differenza.

Gli studenti, particolarmente attenti e partecipi, hanno posto domande significative, dimostrando una sensibilità e una curiosità che hanno reso l’incontro ancora più speciale. La loro capacità di ascolto e le loro riflessioni hanno evidenziato quanto sia importante parlare di temi come la solidarietà fin dalla giovane età.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha espresso la sua gratitudine sia agli ospiti che agli insegnanti che hanno voluto sensibilizzare i ragazzi su questi argomenti così importanti. Ha poi rivolto un ringraziamento speciale agli studenti per il loro entusiasmo e la loro partecipazione attiva, sottolineando come l’educazione alla solidarietà sia un tassello fondamentale per formare cittadini consapevoli e responsabili.

Questo incontro, carico di significato, ha rappresentato un momento di crescita per tutti i partecipanti, riaffermando l’importanza del volontariato come cuore pulsante di una società giusta e inclusiva. Un evento che ha lasciato un segno profondo nei ragazzi e che speriamo possa ispirarli a diventare i volontari di domani.