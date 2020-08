Condividi Pin 1 Condivisioni

Il consigliere ha già annunciato di voler impugnare il provvedimento

Santa Marinella, sospeso il consigliere Fronti

“E’ arrivata, come ci si attendeva ragionevolmente, la nota della Prefettura di Roma che sospende il Consigliere comunale Fabrizio Fronti, eletto con una importante raccolta di consensi nella lista civica organizzata a sostegno della candidatura del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei”.

“E’ naturalmente forte il disappunto all’interno del gruppo politico costituito dal portavoce Roberto Angeletti, dai consiglieri comunali Patrizia Befani e Fabrizio Fronti ed all’assessore Roberta Gaetani proprio perché la vicenda giudiziaria che ha interessato il consigliere Fronti non è definitiva e comunque sarà prescritta tra pochissimo tempo”.

“Per Roberto Angeletti, portavoce del gruppo Lista Tidei, il provvedimento è intempestivo ed inutile ma non muta di un centimetro l’assetto politico del gruppo e la coesione della maggioranza consiliare”.

“Dello stesso avviso Fabrizio Fronti che ha già annunciato di voler impugnare il provvedimento anche alla luce delle recentissime decisioni della Giustizia europea che considerano alcune disposizioni della cosiddetta Legge Severino inutilmente vessatorie e lesive dei diritti umani e civili”.

“Anche il Sindaco Pietro Tidei è dello stesso avviso. “Il provvedimento giudiziario che ha colpito tempo fa il consigliere Fronti non si riferisce alla sua attività politica e per questa ragione le conseguenze di tale atto non dovrebbero ricadere su un’amministrazione comunale che ha visto impegnarsi lo stesso Fronti con dedizione, collaborazione capacità e fierezza. Attendiamo con fiducia gli sviluppi della vicenda certi che tutto sarà chiarito in brevissimo tempo”