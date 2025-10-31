Un post social accende l’orgoglio cittadino e rilancia la valorizzazione turistica e culturale della “Perla del Tirreno”

Santa Marinella sogna l’UNESCO: il sindaco Tidei punta al riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità –

di Marco Di Marzio

Santa Marinella si candida a entrare nell’elenco dei siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco, che sui propri canali social ha condiviso spettacolari immagini aeree della città, accompagnate da un messaggio di forte orgoglio identitario: “Questa è Santa Marinella. Una bellezza unica da vendere ai cittadini del mondo. In uno dei prossimi Consigli Comunali chiederemo l’inserimento tra i siti UNESCO.”

Le parole del primo cittadino hanno subito suscitato curiosità tra i residenti e gli ammiratori della località costiera, da sempre considerata una delle perle del litorale laziale. L’obiettivo è ambizioso: promuovere la tutela del patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico del territorio, rafforzando al tempo stesso l’immagine turistica di Santa Marinella a livello internazionale. Un progetto che unisce identità, cultura e visione futura.