 
Notizie

Ad ottobre l’inflazione cala all’1,2%, -0,3% sul mese

31 Ottobre 2025

Carrello spesa decelera a 2,3%. In Eurozona al 2,1%

Ad ottobre l’inflazione cala all’1,2%, -0,3% sul mese –

daniele segnini nutrizionista inflazione alimentare guerra gas costo cibo

Secondo le stime preliminari, nel mese di ottobre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,3% su base mensile e del +1,2% su base annua (da +1,6% nel mese precedente).

Lo comunica l’Istat. La sensibile decelerazione del tasso d’inflazione si deve prevalentemente al marcato rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9% a -0,8%), degli Alimentari non lavorati (da +4,8% a +1,9%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,0%).

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) a ottobre decelerano da +3,1% a +2,3% su base annua. Anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto crescono meno rapidamente (da +2,6% a +2,3%).

Nell’Eurozona, sempre in ottobre, l’inflazione è calata al 2,1% dal 2,2% di settembre. 