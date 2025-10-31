Auto -5,4%. Elettrodomestici -8%, telefoni -9,6%

Findomestic, crollano intenzioni d’acquisto, a ottobre -26% –

Se un mese fa le intenzioni d’acquisto degli italiani avevano raggiunto il livello più alto dell’ultimo anno, oggi si tocca il picco negativo con un crollo del 26% rilevato dall’Osservatorio Findomestic di ottobre.

Secondo Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic, si tratta di “un dato che trova riscontro anche nel peggioramento della percezione del futuro con gli ottimisti che scendono al 36% dal 47% di fine estate”.

Calano le intenzioni d’acquisto per le auto nuove (-5,4 punti) e usate (-5,3), così come per gli elettrodomestici piccoli (-6,7) e grandi (-8), le tv (-5,9), i telefoni (-9,6) e i mobili (-4,4). In calo anche gli acquisti legati alle ristrutturazioni di casa (lavori -5,6 e infissi -1,3).

Nonostante la brusca frenata, le propensioni all’acquisto di 20 categorie di beni durevoli su 22 analizzate dall’Osservatorio continuano ad avere comunque valori in crescita nell’ultimo trimestre o in linea con la media del 2025. Quasi la metà degli italiani (49%) ha intenzione di acquistare un viaggio nei prossimi tre mesi confermando anche a ottobre, nonostante una flessione di 1,7 punti percentuali, una tendenza allineata alla media dell’anno in corso.