Ladispoli, l’AREA LATINA Dance School è volata ai Mondiali

La compagnia di ballo di Ladispoli ha partecipato al Campionato del Mondo Pasos Libres in Spagna

Si sono da poco conclusi, in Spagna, i Campionati del Mondo di Salsa Pasos Libres, che hanno chiamato a raccolta i colossi del mondo caraibico e non solo. Infatti, lo scorso 25 ottobre, anche una scuola di Ladispoli, l’AREA LATINA Dance School, ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia dopo aver superato con successo le selezioni per la partecipazione. I ragazzi e le ragazze della scuola rossoblù, guidata dai maestri Marco Pagliuca e Tina D’Alessio, ha ottenuto ottimi riscontri in termini di pubblico e di giudizi.

Per la scuola di Ladispoli questa era la terza partecipazione ad una manifestazione tanto prestigiosa. In particolare, la scuola si era laureata Campione del Mondo IDO a “Torino2016”.

La storia di AREA LATINA Dance School inizia nel 2012 grazie alla passione dei fondatori Marco Pagliuca e Tiziana Errani. Da quel momento, la scuola è cresciuta e si è imposta sul panorama regionale e non solo, diventando un punto di riferimento. Uno dei vanti, come hanno raccontato i maestri Pagliuca e D’Alessio, è quello di essere stata la prima scuola a Ladispoli capace di avvicinare anche i più giovani al mondo caraibico permettendo la formazione di diversi gruppi coreografici, iscritti a competizioni federali e Festival.

La Compagnia ad ogni esibizione e su ogni palco balla rappresentando anche e soprattutto il nome della sua Fondatrice Tiziana Errani, scomparsa nel 2022 – “se oggi è presente questa bellissima realtà chiamata AREA LATINA Dance School, lo dobbiamo a lei” hanno dichiarato emozionati Marco e Tina.

A partecipare all’ultimo mondiale sono stati: Marco Pagliuca, Tina D’Alessio, Daniele Ladi, Sonia Sanchirico, Paolo Arcadi, Marianna Imperiale, Federico Moretti, Natalie Carini, Marco Mastropietro, Arianna Vaiani e Milena Barbuta.