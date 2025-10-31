Ladispoli, Forza Italia cresce: nuova adesione dell’imprenditore ed ex Sindaco Fausto Ruscito –

Continua il percorso di crescita e radicamento di Forza Italia sul territorio di Ladispoli attraverso un lavoro di ascolto, dialogo e coinvolgimento delle realtà produttive e civiche locali.

In questo quadro, alla presenza del Coordinatore regionale di Forza Italia Sen. Claudio Fazzone, del Segretario locale Prof. Fabio Capuani e del Consigliere comunale, Capogruppo Marco Penge si registra con soddisfazione la nuova adesione di Fausto Ruscito, noto imprenditore ladispolano, nonché ex Sindaco, da anni impegnato nel tessuto economico della città.

La sua decisione di unirsi a Forza Italia rappresenta un importante segnale di fiducia verso i valori ed i programmi del partito, fondati su serietà amministrativa, competenza e visione per il futuro del territorio.

“Accolgo con entusiasmo l’ingresso di Fausto Ruscito nella nostra squadra – ha dichiarato il Prof. Capuani – perché testimonia come Forza Italia stia tornando ad essere il punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nel merito e nello sviluppo locale. Stiamo costruendo una rete di persone qualificate, capaci di dare un contributo concreto al bene comune”.

Con questa nuova adesione, Forza Italia Ladispoli conferma il proprio percorso di rilancio e di apertura verso il mondo della società civile, con l’obiettivo di costruire un progetto politico serio, radicato e capace di guardare con fiducia al futuro della città.