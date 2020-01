Condividi Pin 4 Condivisioni

Una giornata promossa dal comune di Santa Marinella in collaborazione con l’Ass. Insieme per divertirci

Santa Marinella si prepara ad accogliere la Befana. Lunedì torna il Presepe Vivente

Torna il presepe vivente a santa Marinella in occasione della festa della befana che porterà dolcetti a tutti i bambini in Piazza Trieste dalle ore 11, nella cornice del centro storico.

Promosso dal comune di Santa Marinella in collaborazione con l’Ass. Insieme per divertirci, il suggestivo presepe vivente si potrà visitare dalle ore 16:30 alle ore 19 presso il Parco dei mostri’ in via della Libertà 24.

Tutti gli eventi sono gratuiti con ingresso libero