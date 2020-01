Condividi Pin 0 Condivisioni

Un evento che sensibilizza la ricerca e la prevenzione del tumore al seno

A Civitavecchia torna il ‘Dancing in the Clauds..Una vita a testa in giù’ in ricordo di Claudia Sacco

A Civitavecchia torna il ‘Dancing in the Clauds..Una vita a testa in giù’ in ricordo di Claudia Sacco

Civitavecchia si prepara a vivere la seconda edizione di “Dancing in the Clauds …. Una vita a testa in giù”, una serata speciale in memoria di Claudia Sacco.

Appuntamento da non perdere sabato 11 gennaio alle 20:30 alla Cittadella della Musica, organizzata dalla ASL Roma 4, il comune di Civitavecchia e gli amici di Claudia, Tiziano Leonardi, Marco Cucinotta, Simone Calcagno, Deborah Solari e Sharon Di Gennaro.

Un evento che sensibilizza la ricerca e la prevenzione del tumore al seno.

Ad attendervi una serata all’insegna della canzone, delle performance artistiche e della musica. “

Con un piccolo gesto da parte di tutti – dichiarano i promotori – speriamo di essere di aiuto al prossimo, onorando la nostra amica Claudia. Vi aspettiamo numerosi per fare insieme questo viaggio tra le nuvole”.

Ingresso gratuito fino alla concorrenza dei posti disponibili.