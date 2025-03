Santa Marinella si prepara a celebrare San Giuseppe con parcheggio gratuito e posti riservati ai disabili –

In occasione della festa di San Giuseppe, Santo Patrono di Santa Marinella, che si terrà il 19 marzo 2025, l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza e i visitatori. Gli eventi, che si svolgeranno nel centro storico, includeranno intrattenimento musicale, un mercatino artigianale e le tradizionali giostre.

Per agevolare la partecipazione e garantire la sicurezza stradale, è stata disposta la sosta gratuita negli stalli blu il 19, 22 e 23 marzo 2025, nel tratto di Via Aurelia compreso tra Via della Libertà e Piazza Civitavecchia, e in Via della Libertà tra Via Ulpiano e Via della Repubblica. Inoltre, saranno riservati tre posti auto per i disabili in Piazza Civitavecchia lato monte, con apposita segnaletica mobile.

L’ordinanza, emessa dal Comune, prevede anche l’impegno del Settore VI Ufficio Tecnico Manutentivo per la predisposizione della segnaletica temporanea e della Santa Marinella Servizi Società in House per l’attuazione delle disposizioni. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sul rispetto dell’ordinanza.