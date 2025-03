Santa Marinella: Si lavora per il primo Centro Giovani

L’ Amministrazione Comunale sta lavorando ad un progetto molto atteso dai ragazzi e le ragazze della città: il primo Centro Giovani di Santa Marinella. Il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alla cultura e tempo libero Gino Vinaccia hanno infatti fatto richiesto di avere in comodato d’uso, l’edificio rurale che si trova alle spalle dell’istituto comprensivo Piazzale della Gioventù, di proprietà dell’Arsial, l’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura. Il vecchio casale, conosciuto come “Casale Baffioni” è stato sgomberato grazie all’intervento congiunto del Comune e della Regione, ma da tempo è inutilizzato e in stato di abbandono. La sua posizione, vicino alle Scuole e al Centro sportivo efacilmente accessibile per centinaia di studenti e per l’intera comunità giovanile, appare strategica per la realizzazione del Centro Giovani.

“L’obiettivo del progetto è creare un polo di aggregazione e formazione che offra ai giovani spazi dedicati all’intrattenimento, alla socializzazione e all’ orientamento- ha spiegato il sindaco Tidei- Stiamo lavorando affinché i nostri giovani possano finalmente avere un luogo di incontro per svolgere attività diversificate. L’investimento sul “Casale Baffioni” è un investimento sul futuro dei giovani di Santa Marinella”, ha spiegato il Primo Cittadino.

“La creazione di un polo giovanile e multimediale rappresenta un’opportunità unica per i ragazzi – ha sottolineato l’assessore Vinaccia- Sarà uno spazio con una serie di servizi pensati per supportare i giovani nel loro percorso di crescita personale e formativo, per valorizzare i loro talenti e per facilitare l’accesso a tutte le opportunità offerte a livello locale , nazionale ed europeo.Confido che la Regione e l’Arsial rispondano in maniera positiva e rendano possibile la realizzazione di questo importante progetto”.

Il sindaco Tidei ha poi spiegato che la riqualificazione del Casale Baffioni e degli spazi verdi, attualmente incolti, rappresenta un’occasione importante per recuperare un edificio di valore storico e architettonico, trasformandolo in uno spazio moderno e funzionale.

“E’ la prima volta che un’Amministrazione Comunale lavora su uno spazio dedicato e messo a disposizione dei giovani della città. Uno spazio fisico che a Santa Marinella manca e di cui si ha davvero necessità”, ha concluso il sindaco Tidei.