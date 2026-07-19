Santa Marinella, sequestrati circa 1.500 ricci di mare. Sanzionato un pescatore abusivo

La Guardia Costiera ha sequestrato circa 1.500 ricci di mare prelevati illegalmente lungo il litorale di Santa Marinella. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un bagnante e grazie alla collaborazione del bagnino di uno stabilimento balneare della zona.

I militari, impegnati nei pattugliamenti dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, hanno raggiunto in pochi minuti il luogo indicato e sorpreso il responsabile, che aveva già nascosto una cesta contenente parte dei ricci raccolti. L’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, ma la Guardia Costiera lo ha fermato e ha rinvenuto due ceste con complessivamente circa 1.500 esemplari. Un quantitativo nettamente superiore al limite massimo previsto dalla normativa, fissato in 50 ricci per persona.

I militari hanno sequestrato anche l’attrezzatura utilizzata per il prelievo e hanno applicato al pescatore la sanzione amministrativa prevista, che può arrivare fino a 6mila euro. Tutti i ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare. La Guardia Costiera ha infine sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini nella tutela dell’ecosistema marino e delle risorse ittiche.