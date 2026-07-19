Cerveteri, Grando ufficializza la candidatura a Sindaco: “Da oggi inizia una nuova avventura”

Dopo il nostro articolo che ha prontamente segnalato la decisione di Alessandro Grando di candidarsi come Sindaco di Cerveteri nelle prossime elezioni amministrative, e che potete leggere qui, è arrivato anche il comunicato ufficiale dell’attuale Sindaco di Ladispoli, che pubblichiamo integralmente.

“Ca𝐫𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢,

il 18 giugno scorso, nella mia lettera aperta, ho condiviso con voi le ragioni che mi hanno spinto a scendere in campo in vista delle prossime elezioni amministrative.

A partire da quel giorno, con discrezione e senza annunci pubblici, ho incontrato cittadini, rappresentanti della politica locale, associazioni, commercianti e tante persone che vivono quotidianamente il territorio.

Sono state settimane caratterizzate dal confronto, dal dialogo e dal comune desiderio di 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨.

Per passare dalle parole ai fatti 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞, che affronti i grandi temi della città: politiche sociali, servizi, riqualificazione urbana, sviluppo dell’economia locale, valorizzazione dell’immenso patrimonio storico e culturale, agricoltura, turismo, sport, politiche giovanili, mobilità, sicurezza, sanità e tutti gli altri argomenti che approfondiremo nel corso degli 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢.

È questo il metodo con cui intendo affrontare questa sfida, perché 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐝𝐞𝐞 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

Al termine di queste settimane di incontri posso dirlo con convinzione: 𝐡𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐫𝐦𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞.

Lo annuncio con alcuni mesi di anticipo per una ragione molto semplice: 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚.

Per costruire un programma che nasca dalle esigenze dei cittadini e formare una squadra all’altezza della sfida che ci attende 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

C’è poi un’altra questione che voglio affrontare con la massima chiarezza.

𝐈𝐥 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐩𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐋𝐚𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐦𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐦𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐝𝐚𝐭𝐨.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐫𝐨̀ 𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢.

Allo stesso tempo, nei mesi che ci separano dalle elezioni, 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢.

Sono convinto che questa città possa tornare a essere dinamica, attrattiva e capace di offrire nuove opportunità ai giovani, alle famiglie, alle imprese e a tutti coloro che la vivono ogni giorno.

Io metterò a disposizione la mia esperienza, il mio impegno e la mia passione.

Lo farò senza proclami né promesse irrealizzabili.

Ma 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚.

Serve il contributo di una comunità intera, dell’entusiasmo, delle idee e della partecipazione di chi ama questa città e desidera vederla crescere.

𝐃𝐚 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚.

𝐄 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐯𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞.

A presto,

Alessandro Grando”