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Mentana, esalazione di cloro in un circolo sportivo. Otto persone in ospedale

19 Luglio 2026





Mentana, esalazione di cloro in un circolo sportivo. Otto persone in ospedale

Mentana, esalazione di cloro in un circolo sportivo. Otto persone in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio a Mentana, dove una considerevole esalazione di cloro si è verificata all’interno di un circolo sportivo. Alle 15.30 la Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra di Montelibretti. Al loro arrivo, i soccorritori hanno riscontrato la presenza di cloro nell’aria. Diversi bagnanti, tra cui alcuni bambini, hanno iniziato ad accusare malori e sintomi probabilmente riconducibili all’inalazione della sostanza.

Mentana, esalazione di cloro in un circolo sportivo. Otto persone in ospedale

In via precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno evacuato le circa 50 persone presenti nella struttura. Un bambino di 5 anni, soccorso in codice rosso, è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Altre sette persone, tra cui quattro bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sono state trasferite in codice giallo in altri ospedali. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, tre automediche e tre pattuglie dei Carabinieri di Mentana. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso.