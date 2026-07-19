Mentana, esalazione di cloro in un circolo sportivo. Otto persone in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio a Mentana, dove una considerevole esalazione di cloro si è verificata all’interno di un circolo sportivo. Alle 15.30 la Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra di Montelibretti. Al loro arrivo, i soccorritori hanno riscontrato la presenza di cloro nell’aria. Diversi bagnanti, tra cui alcuni bambini, hanno iniziato ad accusare malori e sintomi probabilmente riconducibili all’inalazione della sostanza.

In via precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno evacuato le circa 50 persone presenti nella struttura. Un bambino di 5 anni, soccorso in codice rosso, è stato trasportato dal personale sanitario del 118 all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Altre sette persone, tra cui quattro bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sono state trasferite in codice giallo in altri ospedali. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, tre automediche e tre pattuglie dei Carabinieri di Mentana. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso.