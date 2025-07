Santa Marinella, segnalata come dispersa in mare, 67enne ritrovata a largo e riportata a riva dalla Guardia Costiera

Santa Marinella, segnalata come dispersa in mare, 67enne ritrovata a largo e riportata a riva dalla Guardia Costiera

È stata una mattinata di apprensione quella di oggi a Santa Marinella. Dove si è temuto per la sorte di una donna, presunta dispersa in mare. Tutto è iniziato in prima mattinata, quando è scattato l’allarme a seguito di una segnalazione giunta al NUE da parte di due bagnanti. I testimoni avevano notato, di prima mattina, una signora entrare in acqua e nuotare lentamente verso il largo nella zona di località Bambin Gesù. Dopo circa un’ora e trenta, non vedendola più rientrare a riva, hanno deciso di allertare i soccorsi.

Immediata è stata l’attivazione della macchina dei soccorsi. Hanno preso parte alle ricerche i mezzi navali della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Santa Marinella e di Civitavecchia, il Nucleo Subacqueo della Protezione Civile di Santa Marinella, le pattuglie dei Carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Locale. L’intervento, iniziato attorno alle ore 10:00, ha messo in campo tutte le risorse disponibili per individuare la persona segnalata.

Santa Marinella, segnalata come dispersa in mare, 67enne ritrovata a largo e riportata a riva dalla Guardia Costiera

Dopo circa un’ora di ricerche, la signora è stata finalmente individuata in mare. Una volta accertato che si trattava proprio della persona segnalata come dispersa, è stata accompagnata a riva da un’unità della Guardia Costiera. E successivamente identificata dalle autorità a terra. Si trattava di una donna straniera, di 67 anni, residente a Santa Marinella.

Fortunatamente, la donna non necessitava di assistenza medica. L’intervento, si è concluso intorno alle ore 11:30. E ha evidenziato l’efficienza e la tempestività dell’intero dispositivo di soccorso. Messo ancora una volta alla prova nella delicata attività di tutela e salvaguardia della vita umana, in mare e sulla terra.