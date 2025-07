Durante la rassegna “Roma Art e Cultura” l’artista romano in mostra con tre opere per sottolineare l’importanza della pace e dell’amore sano

Basta guerre e violenze, nell’arte esposta a Palazzo Valentini da Simone Maria Cimini –

di Marco Di Marzio

Quando l’arte, anche attraverso la sua particolare espressione esteriore, si fa portavoce di un messaggio potente.

Venerdì 25 luglio 2025, Palazzo Valentini ha ospitato l’evento “Roma Art e Cultura”, un’importante manifestazione artistica che ha visto protagonisti e premiati diversi nomi del panorama culturale, sociale e televisivo.

Tra loro, uno spazio importante lo ha ottenuto la figura di Simone Maria Cimini, noto con lo pseudonimo di Enomis, nella vita artista, attore e imprenditore, il quale ha voluto esprimere il suo forte grido di pace, partecipando alla mostra d’accompagno all’iniziativa, esponendo tre opere significative, da lui denominate “No War”, “Nex Future” e “Love Kills”.

In un mondo lacerato dalla guerra e dalla violenza – spiega l’artista intervistato – , la creatività diventa uno strumento di denuncia e di speranza. Queste tre opere riflettono profondamente il rifiuto della guerra e sottolineano l’importanza di un amore sano, libero da ogni forma di violenza.

“No War”

La prima opera, “No War”, è un grido disperato contro l’orrenda realtà della guerra. L’immagine di un razzo da mortaio, simbolo di distruzione e morte, viene sapientemente contrastata dal cartello della Durex, un messaggio visivo potente che invita a preservare non solo la vita, ma anche la pace. La connessione tra i preservativi, che prevengono nascite indesiderate, e il desiderio di fermare la guerra, sottolinea come la violenza porti a conseguenze devastanti per le generazioni future. I bambini innocenti che muoiono, le donne indifese, sono tutti simboli di una brutalità disumana che deve essere assolutamente rifiutata. Quest’opera rappresenta una speranza di alternativa, un appello a costruire un futuro privo di conflitti e di sofferenza.

“Nex Future”

“Nex Future” si fa portavoce di un attualissimo dibattito sulla crisi globale scatenata dai conflitti, con particolare riferimento alla guerra tra Ucraina e Russia. L’immagine di una maschera antigas, accompagnata dagli occhi terrorizzati di un manichino, evoca una realtà spaventosa, quella di chi vive quotidianamente nella paura. Questo lavoro è un grido di allerta: le guerre non solo distruggono vite e comunità, ma lasciano cicatrici profonde nell’anima collettiva. La maschera, simbolo di protezione e premonizione, è un monito riguardo ai pericoli futuri che potremmo affrontare, sia essi di natura nucleare o batteriologica. È un’opera che invita a riflettere sulle scelte che oggi possiamo fare per evitare catastrofi domani.

“Love Kills”

Infine, “Love Kills” esplora la complessità dell’amore, mettendo in evidenza le sue potenzialità sia costruttive che distruttive. La pistola rossa, da cui sboccia una rosa, simboleggia la dualità di un sentimento che può essere sia bello che letale. Le spine della rosa ci ricordano che non tutti gli amori sono sani; alcuni possono diventare tossici e dolorosi. Quest’opera invita a riflettere sull’importanza di riconoscere quando un amore ferisce e sull’urgenza di denunciarlo, promuovendo un amore che porta gioia, crescita e positività.

Queste opere non sono solo manifesti artistici contro la violenza e la guerra, ma anche strumenti di riflessione e cambiamento. Esse ci esortano a cercare sempre la via della pace, a difendere l’amore autentico e a combattere contro ogni forma di oppressione. In un momento storico così critico, la voce dell’arte risuona forte e chiara: no alla guerra, sì all’amore sano e costruttivo.