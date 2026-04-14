Selezione esclusiva di 20 vetture storiche per un raduno che celebra passione, tradizione e territorio

Fabbrica di Roma celebra i motori d’epoca: evento il 19 aprile con i Volanti Storici Ladispoli –

di Marco Di Marzio

Fabbrica di Roma si prepara ad accogliere un evento dedicato agli amanti delle quattro ruote storiche: domenica 19 aprile 2026 andrà in scena il “Raduno Auto d’Epoca”, sostenuto dai Volanti Storici Ladispoli, associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca. Un appuntamento che trasformerà il cuore del paese in una suggestiva esposizione di vetture che hanno fatto la storia dell’automobile.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 9:00 in Piazza Falcone a Ladispoli, da cui prenderà il via la giornata che si svolgerà poi nel territorio comunale di Fabbrica di Roma, tema e fulcro dell’iniziativa.

La partecipazione è su invito e prevede una selezione accurata: massimo 20 auto d’epoca, tutte con almeno trent’anni di età e appartenenti a modelli differenti, per garantire varietà e valore storico alla manifestazione. Un numero ristretto che rende l’evento ancora più esclusivo e curato nei dettagli.

Oltre all’aspetto espositivo, il raduno punta a creare un momento di incontro tra appassionati e curiosi. Ai conducenti sarà offerto un ristoro con panino e bibita, contribuendo a mantenere un clima conviviale e accogliente.

Gli organizzatori sono attualmente impegnati nella raccolta delle adesioni per definire il gruppo definitivo di partecipanti. Chi desidera candidare la propria vettura storica può contattare i numeri indicati nella locandina ufficiale.

“Unisciti a noi e diventa parte della storia”: è questo lo spirito dell’iniziativa, che vuole valorizzare il patrimonio automobilistico e promuovere il territorio di Fabbrica di Roma attraverso la passione per i motori d’epoca.